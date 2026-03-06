"CE QUE JE REGRETTE DE NE PAS AVOIR SU : Bloquez tout le monde sur votre messagerie instantanée. Les quatre dernières années de psychanalyse sont une dépense inutile. L'avion ne va pas s'écraser. Tout ce qui vous déplaît dans votre corps à l'âge de trente-cinq ans, vous le regretterez à l'âge de quarante-cinq. Si la chaussure ne vous va pas dans le magasin de chaussures, elle ne vous ira jamais. Quand vos enfants sont adolescents, il est important d'avoir un chien pour que quelqu'un dans la maison soit content de vous voir". J'en fais toute une histoire peut se lire comme un manuel de survie dans le monde moderne ou un one-woman show sur la "condition féminine" . Tout y passe : l'amour, le divorce, l'argent, les enfants, la chirurgie esthétique... Nora Ephron s'empare de chaque sujet avec ironie, sans jamais oublier d'être tendre. Nora Ephron (1941-2012) a régné sur le cinéma américain des années 1980 à 2000. Scénariste, notamment, de Quand Harry rencontre Sally, réalisatrice de Nuits blanches à Seattle ou Vous avez un message, elle était aussi écrivaine. Toutes les générations se régalent encore de son talent, de son sens de la répartie et de ses personnages féminins tiraillés entre volonté d'indépendance et aspirations romantiques. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Olivier Deparis.