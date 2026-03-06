Inscription
#Beaux livres

La bible de la plancha

Liliane Otal

ActuaLitté
Le chapitre tapas s'invite cette année dans la Bible de la plancha ! Liliane Otal répond à toutes les questions que vous vous posez sur la cuisine à la plancha : l'achat, l'installation, les ustensiles, l'entretien... En un clin d'oeil, la plancha sera prête à être utilisée et vous pourrez tout y cuisiner : légumes, pains & galettes, oeufs, coquillages & crustacés, poissons, viandes, volailles, fromages & desserts, rien ne résiste à cette cuisine simple, saine et conviviale ! Grâce à des pas à pas, des astuces et des tours de main, vous saurez comment préparer les aliments afin d'obtenir une saveur inégalable en un minimum de temps. Alors, devenez planchaddict, comme le docteur Michel Cymes qui signe la préface de cette bible !

Par Liliane Otal
Chez Sud Ouest editions

|

Auteur

Liliane Otal

Editeur

Sud Ouest editions

Genre

Cuisine du sud-ouest

La bible de la plancha

Liliane Otal

Paru le 06/03/2026

Sud Ouest editions

22,00 €

ActuaLitté
9782817712697
