Le chapitre tapas s'invite cette année dans la Bible de la plancha ! Liliane Otal répond à toutes les questions que vous vous posez sur la cuisine à la plancha : l'achat, l'installation, les ustensiles, l'entretien... En un clin d'oeil, la plancha sera prête à être utilisée et vous pourrez tout y cuisiner : légumes, pains & galettes, oeufs, coquillages & crustacés, poissons, viandes, volailles, fromages & desserts, rien ne résiste à cette cuisine simple, saine et conviviale ! Grâce à des pas à pas, des astuces et des tours de main, vous saurez comment préparer les aliments afin d'obtenir une saveur inégalable en un minimum de temps. Alors, devenez planchaddict, comme le docteur Michel Cymes qui signe la préface de cette bible !