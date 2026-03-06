Inscription
#Essais

Archéologie de la violence

Pierre Clastres

" Le meilleur ennemi de l'Etat, c'est la guerre. " Pierre Clastres s'oppose aux interprétations structuralistes et marxistes de la guerre dans les sociétés amazoniennes. Selon lui, la guerre entre tribus est une façon de repousser la fusion politique, et donc empêcher la menace d'une délégation de pouvoir menant aux dérives intrinsèquement liées à la trop grande taille d'une société. Les sociétés " primitives " refusent la différenciation économique et politique en interdisant le surplus matériel et l'inégalité sociale. Tout en rendant hommage à Hobbes et à sa théorie de " l'état de nature ", Clastres nuance ce constat. La guerre et l'institution étatique, posées dans une relation d'exclusion, chacune impliquant la négation de l'autre, se conditionnent donc mutuellement. Un livre essentiel sur la violence.

Par Pierre Clastres
Editions de l'Aube

|

Auteur

Pierre Clastres

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Ethnologie et anthropologie

Archéologie de la violence

Pierre Clastres

Paru le 06/03/2026

80 pages

Editions de l'Aube

8,90 €

9782815972079
© Notice établie par ORB
