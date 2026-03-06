Inscription
#Essais

Nos paroles empêchées

Gabrielle Halpern, Anne-Lyse Chabert

ActuaLitté
Comment établir un lien avec le monde lorsque l'on ne peut pas parler ? Comment exprimer sa pensée, comment exister lorsque la parole est empêchée ? "Le handicap, c'est d'abord une maladie du lien", pour reprendre les mots de la philosophe Anne-Lyse Chabert, atteinte d'une maladie neurodégénérative qui affecte à présent sa capacité à communiquer avec le monde extérieur. Et si cette parole empêchée dépassait le contexte du handicap pour venir interroger toute notre société ? Comment entendre tous ceux dont la parole est empêchée, que ce soit le petit enfant, la personne âgée ou le citoyen, par exemple ? Si chacun de nous met quelques années à apprendre à parler, pourquoi avons-nous besoin de toute une vie pour apprendre à écouter ?

Par Gabrielle Halpern, Anne-Lyse Chabert
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Gabrielle Halpern, Anne-Lyse Chabert

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

Nos paroles empêchées

Gabrielle Halpern, Anne-Lyse Chabert

Paru le 06/03/2026

168 pages

Editions de l’Aube

17,00 €

ActuaLitté
9782815967068
