Nos paroles empêchées

Comment établir un lien avec le monde lorsque l'on ne peut pas parler ? Comment exprimer sa pensée, comment exister lorsque la parole est empêchée ? "Le handicap, c'est d'abord une maladie du lien", pour reprendre les mots de la philosophe Anne-Lyse Chabert, atteinte d'une maladie neurodégénérative qui affecte à présent sa capacité à communiquer avec le monde extérieur. Et si cette parole empêchée dépassait le contexte du handicap pour venir interroger toute notre société ? Comment entendre tous ceux dont la parole est empêchée, que ce soit le petit enfant, la personne âgée ou le citoyen, par exemple ? Si chacun de nous met quelques années à apprendre à parler, pourquoi avons-nous besoin de toute une vie pour apprendre à écouter ?