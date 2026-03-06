L'enluminure romane au Mont Saint-Michel

Pendant la Révolution française, la ville d'Avranches a recueilli la majeure partie des manuscrits et imprimés provenant de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Soixante manuscrits ont été entièrement réalisés par les moines bénédictins de la fin du Xe au XIIe siècle et constituent l'une des plus belles collections de France de l'époque romane. Influencé par des modèles prestigieux, le scriptorium normand du Mont Saint-Michel va créer son propre style d'enluminure au milieu du XIe siècle, en donnant naissance à des créations originales, et faisant école à son tour. Dix siècles plus tard, ces manuscrits étonnent encore par leur fraîcheur et leur modernité graphique.