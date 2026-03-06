Bretagne : Demeures d'exception

On en aperçoit certaines, posées en bord de mer ou dressées dans une belle campagne. On en devine d'autres, dissimulées dans un parc ou abritées derrière un mur. Et il y a toutes celles dont on ne soupçonne pas l'existence... Elles, ce sont ces belles demeures d'exception bretonnes que vous allez découvrir au fil des pages de cet ouvrage. Que de belles surprises au long de ce voyage en architecture et en patrimoine : châteaux, manoirs ou malouinières côtoient villas de bord de mer et maisons d'architecte.