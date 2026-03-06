Le monde de CLEO CM1

Découvrez la nouvelle édition du fichier d'entrainement Le monde de Cléo CM1 : la première méthode de français accessible à tous pour une école réellement inclusive, conforme aux programmes 2025. La première méthode de français accessible à tous pour une école réellement inclusive ! Un fichier d'entrainement entièrement repensé et inédit Cette nouvelle version de Cléo a été entièrement refondue et repensée. - Elle est conforme aux programmes de 2025 . - Elle est organisée en 5 périodes de 6 semaines avec des "temps de respiration" pour travailler toute l'année de manière confortable et sans stress. - Elle est présentée de manière linéaire, ce qui facilite le travail quotidien de préparation et le déroulement des séances : - Le principe est bien spiralaire (les différentes activités permettant d'entrainer une notion sont étalées dans le temps) ; - Une semaine de travail est présentée sur trois doubles pages, que l'on peut répartir selon l'organisation de son choix. - Elle propose un support unique, adapté à tous les élèves, y compris aux élèves à besoins particuliers (troubles dys,...), avec l'ambition d'approcher au plus près des principes de la conception universelle des apprentissages (CUA). Comment utiliser Le monde de Cléo en classe au quotidien ? Une démarche spiralaire pour mieux apprendre Le monde de Cléo propose de travailler en parallèle plusieurs notions. Pour chaque notion (présentée dans la rubrique "Pour commencer"), une séquence d'apprentissage est programmée sur une durée allant de quelques semaines à plusieurs mois (selon sa complexité). - Séance "Pour commencer" : entrée dans une notion nouvelle Trois jours par semaine, une séance est prévue dans l'un des quatre domaines (Compréhension - Vocabulaire - Grammaire - Orthographe). Il peut s'agir d'une découverte collective, d'une recherche individuelle, d'une activité de manipulation de mots, de transformation de phrases, etc. Elle permet aux élèves d'aborder activement la notion à étudier et de se familiariser avec le format de l'activité. - Séances "Pour s'entrainer" Les élèves travaillent individuellement sur le fichier. Peu à peu, grâce aux corrections et aux phases de mise en commun successives, ils perçoivent plus finement les paramètres qui conditionnent la réussite, et s'approprient les savoirs et savoir-faire. Pour chaque activité, une barre de progression permet de se repérer dans la progression d'une notion. - Activités supplémentaires Pour chaque notion, une activité d'entrainement supplémentaire est systématiquement proposée. Elle peut être utilisée de deux manières : pour prolonger l'entrainement si cela est jugé nécessaire, ou comme évaluation à l'issue de l'étude d'une notion. - Activités "Pour aller plus loin" Destinées aux élèves les plus avancés, elles permettent de lisser les différences dans le rythme de travail, et de dégager du temps pour les enseignants, pour se consacrer aux élèves ayant besoin de davantage d'étayage et d'interactions pour atteindre la maitrise des compétences en cours d'apprentissage. INCLUS : un aide-mémoire personnalisable assurant la structuration des savoirs et des savoir-faire. Sur le site compagnon monde-cleo-francais. editions-retz. com : Le guide pédagogique (PDF) - La démarche et la mise en oeuvre détaillées - L'entrainement des compétences à l'oral - De nombreuses activités de production d'écrits Des ressources supplémentaires - Des activités d'entrainement supplémentaires pour renforcer les compétences et/ou évaluer les progrès - Des activités " Pour aller plus loin " pour organiser facilement la différenciation - Du matériel pour la manipulation - Des propositions de dictées et copies - Des affichages référents La version numérique du fichier élève - Pour vidéoprojeter les activités " Pour commencer " - Avec les corrigés . Rejoignez le groupe Facebook Le monde de Cléo : https : //www. facebook. com/groups/231891960695753/ .