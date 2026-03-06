Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Un été loin des hommes

Fabienne Blanchut, Catherine Locandro, Thomas Campi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Frédérique, 47 ans, revient à Nice, sa ville natale, pour les funérailles de sa mère. Dans l'appartement de son enfance, où, entourée de souvenirs, elle retrouve son père Vittorio, une vieille photo lui rappelle un été particulier, en 1985... Cet été-là, Frédérique a douze ans et passe ses vacances en famille au Village, en Corse, chez sa tante Evelyne et ses cousines Marie-Ange et Antonia. Tout semble paisible sous le soleil insulaire, jusqu'à ce que Vittorio reparte brusquement à Nice, officiellement pour le travail. Mais est-ce la vraie raison ? A cela s'ajoute un autre questionnement pour Frédérique, qui prend doucement conscience de son attirance pour les femmes. Après cet été "loin des hommes" , plus rien ne sera comme avant... Entre tendresse et nostalgie, ce récit solaire évoque les premiers émois, les secrets de famille et l'adolescence dans un cadre vibrant et évocateur qui rappelle Eté 85 ou Call Me by Your Name. Les illustrations, colorées, viennent sublimer cette exploration intime et universelle.

Par Fabienne Blanchut, Catherine Locandro, Thomas Campi
Chez Dargaud

|

Auteur

Fabienne Blanchut, Catherine Locandro, Thomas Campi

Editeur

Dargaud

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un été loin des hommes par Fabienne Blanchut, Catherine Locandro, Thomas Campi

Commenter ce livre

 

Un été loin des hommes

Fabienne Blanchut, Catherine Locandro, Thomas Campi

Paru le 06/03/2026

136 pages

Dargaud

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505088257
9782505088257
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.