L'Assemblée des écritures explore la dimension protéiforme de l'écriture et ses multiples relations avec les arts contemporains. Faisant état d'un nouveau rôle attribué à l'écriture dans la pratique de tant de disciplines artistiques et d'une influence croissante des méthodologies mises en place par les arts auprès des littératures contemporaines, L'Assemblée des écritures veut explorer les nouvelles relations qui se tissent dans le monde contemporain entre arts et écriture. Sous la direction de Federico Nicolao, L'Assemblée des écritures s'est développée à travers une constellation de rencontres, d'expériences situées et d'échanges imaginés à et par l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne, pour repenser l'écriture contemporaine. Artistes, théoriciens et chercheurs issus de disciplines variées - littérature, arts visuels, architecture, conservation, pratiques curatoriales - y interrogent l'écriture non seulement comme outil de réflexion, mais comme geste capable de traverser et de transformer l'acte artistique lui-même. Fragments, images, dialogues et textes poétiques composent dans ce livre une cartographie plurielle des relations entre langages et pratiques, un laboratoire ouvert à la contingence et à l'imprévu, où la parole a pu émerger comme événement et comme matière. Articulée en dizaines de moments d'échange et de réflexion, refusant tout format prescriptif, le livre privilégie des dispositifs ouverts, sensibles à la contingence, où chaque voix peut émerger dans sa pleine autonomie et trouver ensuite son espace dans le volume. A la fois archive sensible et dispositif critique, destiné aux chercheurs, curateurs et lecteurs attentifs aux démarches interdisciplinaires, L'Assemblée des écritures propose de concevoir art et écriture comme des processus complices, capables de redéfinir les frontières de l'expérience esthétique et d'ouvrir de nouveaux espaces de connaissance et d'imagination. Ce livre veut témoigner - à l'heure où l'on parle d'un grand tournant vers l'IA - que l'écriture reste centrale dans la création contemporaine. Sous la direction de Federico Nicolao (1970, Gênes). Ecrivain et philosophe, il enseigne la théorie et la pratique de l'art contemporain à l'ECAL de Lausanne. Ancien pensionnaire en littérature de l'Académie de France à Rome, il a été directeur de programme au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris ainsi qu'au Musée Picasso d'Antibes. Avec Cécile Debray, il a fondé et dirigé le festival de résidences d'artistes françaises à l'étranger ¡ Viva Villa ! . Fondateur et directeur de la revue Chorus, una costellazione, il dirige également la résidence d'artistes Piccole Baie (Portofino, Italie). Curateur d'expositions au caractère souvent inattendu et singulier, il laisse son oeuvre éclore sous divers pseudonymes, dans plusieurs disciplines. AUTEURS : Emmanuel Alloa, Luc Andrié, Micol Assaël, Mathias Augustyniak, Gabriela Carneiro da Cunha, Mariacristina Cavagnoli, Zoé Cornelius, Roberto Cuoghi, Tacita Dean, Marcelline Delbecq, Camille de Toledo, Suzanne Doppelt, Haytham El Wardany, Lucas Erin, Elein Fleiss, Linda Fregni Nagler, Mathilde Girard, Donatien Grau, Alain Guiraudie, Yannick Haenel, Koo Jeong-A, Jochen Lempert, Angèle Metzger, Stephanie Moisdon, Federico Nicolao, Gaelle Obiegly, Hans Ulrich Obrist, Valentina Parati, Chiara Parisi, Alice Peach, Fabienne Raphoz, Francesca Torzo, Carmen et Franco Toselli, Shirin Yousefi, Hanns Zischler