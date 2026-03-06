Le carnet bleu

"Que peut, aujourd'hui, la peinture ? L'oeuvre de Farhad Ostovani est l'une de celles de notre temps qui permettent que cette question soit posée sérieusement et qui elle-même la pose du dedans de ses peintures et de ses dessins par la modalité de son curieux silence. Cette oeuvre singulière qui exprime avec patience la particularité de son auteur est également testimoniale : elle donne à éprouver avec l'âme de l'artiste l'esprit universel de son pays d'origine, la poésie essentielle de l'Iran. [... ] Ostovani l'ami vaillant parmi ses jeunes complices à l'Université de Téhéran. Ostovani à Paris le solitaire heureux dans sa chambre étroite d'étudiant curieux. Puis Ostovani à New-York ou à Los Angeles et bientôt à Rome, l'exilé voué à son art. Enfin, de nouveau à Paris, Ostovani le grand peintre au plus concentré de ses pouvoirs : celui qui n'a jamais cessé de croire en la beauté. L'autobiographie de ce voyage existentiel forme un miroir tendu à tout lecteur amical qui saura y reconnaître sa propre errance et constitue un bréviaire d'humanité, l'artiste sachant de ce voyage faire un destin sensé. Ce livre devient alors un argument irrécusable pour l'espoir, où se laissent déchiffrer la vocation et la puissance de la peinture sérieuse, et ce qu'elle peut". Jérôme Thélot, extrait de la préface