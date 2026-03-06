Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

L'incroyable destin d'Agnes McLaren

Thibault Casanova

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour la toute première fois, un livre plonge enfin au coeur de la vie aventureuse et avant-gardiste d'Agnès McLaren, une personnalité d'exception. Qui était cette Ecossaise attachante, oubliée de nos jours, qui a pourtant dédié son existence à améliorer la condition des femmes ? Face à d'innombrables obstacles, elle a poursuivi inlassablement son rêve de devenir médecin : rêve exaucé en 1878 à Montpellier, où elle devient la première femme diplômée de la faculté de médecine de cette ville très connue pour son université fort ancienne. Malgré les drames familiaux qui l'ont touchée, la charismatique Agnès McLaren a poursuivi sa mission humaniste avec pugnacité et courage. Très active dans le combat pour une meilleure justice sociale, Agnès McLaren a notamment fondé un hôpital en Inde, mais a également milité ardemment - et avec succès - pour le droit de vote des femmes à travers le monde. Un portrait inédit absolument passionnant !

Par Thibault Casanova
Chez Le Papillon Rouge

|

Auteur

Thibault Casanova

Editeur

Le Papillon Rouge

Genre

Histoire de la médecine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'incroyable destin d'Agnes McLaren par Thibault Casanova

Commenter ce livre

 

L'incroyable destin d'Agnes McLaren

Thibault Casanova

Paru le 06/03/2026

200 pages

Le Papillon Rouge

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490379828
9782490379828
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.