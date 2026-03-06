L'incroyable destin d'Agnes McLaren

Pour la toute première fois, un livre plonge enfin au coeur de la vie aventureuse et avant-gardiste d'Agnès McLaren, une personnalité d'exception. Qui était cette Ecossaise attachante, oubliée de nos jours, qui a pourtant dédié son existence à améliorer la condition des femmes ? Face à d'innombrables obstacles, elle a poursuivi inlassablement son rêve de devenir médecin : rêve exaucé en 1878 à Montpellier, où elle devient la première femme diplômée de la faculté de médecine de cette ville très connue pour son université fort ancienne. Malgré les drames familiaux qui l'ont touchée, la charismatique Agnès McLaren a poursuivi sa mission humaniste avec pugnacité et courage. Très active dans le combat pour une meilleure justice sociale, Agnès McLaren a notamment fondé un hôpital en Inde, mais a également milité ardemment - et avec succès - pour le droit de vote des femmes à travers le monde. Un portrait inédit absolument passionnant !