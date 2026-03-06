Mutin, Paria... L'incroyable destin de Vincent Moulia

1917, l'un des hivers les plus glacials du siècle. Après trois années de combats, la France est sonnée et les soldats exténués... Le caporal Vincent Moulia, robuste paysan Landais frisant la trentaine, croix de guerre, deux fois blessé aux combats, est au nombre de ces militaires qui n'en peuvent plus des sacrifices inutiles. Respectueux de la hiérarchie, l'homme n'est pourtant pas de la graine dont on fait les révolutions mais il va se trouver - de façon totalement arbitraire et injuste - condamné pour mutinerie. C'est le début d'une incroyable odyssée pour ce héros qui sera le seul poilu de l'histoire de France à s'être évadé après une condamnation à mort. Ce livre passionnant raconte la vie, la cavale, les obstacles, les joies et les peines de ce brave combattant qui sera réhabilité et amnistié par le gouvernement français. Une histoire vraie et édifiante qui vous enthousiasmera !