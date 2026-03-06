Un nouveau récit pour les campagnes

La campagne est vivante, comme lieu de vie et comme imaginaire. La pandémie de Covid-19 a encore accéléré ces tendances ? : vivre à la campagne serait "? la ? " solution face aux crises sanitaires, écologiques, économiques ou sociales de nos vies citadines contemporaines. Pour aller au-delà d'un certain fantasme, Valérie Jousseaume réalise un état des lieux et remet la campagne en perspective. Elle interroge le rôle et les atouts des territoires dans la transition sociétale. Et, surtout, elle redonne aux ruraux une place d'acteurs dans ce changement de civilisation en cours. Le livre déconstruit les cadres de pensée et les vocabulaires, pour sortir la "? France périphérique ? " du cul-de-sac intellectuel où elle se trouve. Valérie Jousseaume est enseignante et chercheuse à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'université de Nantes, au sein de l'équipe CNRS "? Espaces et Sociétés ? ".