Un nouveau récit pour les campagnes

Valérie Jousseaume

La campagne est vivante, comme lieu de vie et comme imaginaire. La pandémie de Covid-19 a encore accéléré ces tendances ? : vivre à la campagne serait "? la ? " solution face aux crises sanitaires, écologiques, économiques ou sociales de nos vies citadines contemporaines. Pour aller au-delà d'un certain fantasme, Valérie Jousseaume réalise un état des lieux et remet la campagne en perspective. Elle interroge le rôle et les atouts des territoires dans la transition sociétale. Et, surtout, elle redonne aux ruraux une place d'acteurs dans ce changement de civilisation en cours. Le livre déconstruit les cadres de pensée et les vocabulaires, pour sortir la "? France périphérique ? " du cul-de-sac intellectuel où elle se trouve. Valérie Jousseaume est enseignante et chercheuse à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'université de Nantes, au sein de l'équipe CNRS "? Espaces et Sociétés ? ".

Par Valérie Jousseaume
Chez Terre à terres

Auteur

Valérie Jousseaume

Editeur

Terre à terres

Genre

Aménagement du territoire

Un nouveau récit pour les campagnes

Valérie Jousseaume

Paru le 06/03/2026

352 pages

Terre à terres

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782488548502
