L'Envol des sables

Tanger, à l'aube du VIIIe siècle. Pour rattraper la faute qui leur a valu d'être exclus de leur clan, Ahmed a uni son destin à celui de son frère d'armes, Tariq, prodige de l'armée amazighe. Ensemble, ils ont combattu pour les Omeyyades et remporté de nombreuses batailles. Arrivés à l'ouest du monde, dédaignés par leurs supérieurs, ils s'enlisent dans les rues de Tanger, lorsqu'un seigneur renégat d'Hispania leur livre l'opportunité qu'ils n'espéraient plus : passer de l'autre côté de la Méditerranée et remporter une victoire historique en leur propre nom ; de celle qui mettra les Amazighs à l'abri du joug omeyyade ; de celle qui rattrape toutes les fautes. Désobéissant aux ordres du calife, les deux hommes réunissent en secret une armée hétéroclite, guerriers du désert, éleveurs des montagnes ou encore mages capables de manipuler le vent. Loin des dunes qui les ont vu naître, ils se lancent à l'assaut de l'Hispania, pour la gloire ou l'oubli.