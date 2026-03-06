Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

L'Envol des sables

Aurélie Luong

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tanger, à l'aube du VIIIe siècle. Pour rattraper la faute qui leur a valu d'être exclus de leur clan, Ahmed a uni son destin à celui de son frère d'armes, Tariq, prodige de l'armée amazighe. Ensemble, ils ont combattu pour les Omeyyades et remporté de nombreuses batailles. Arrivés à l'ouest du monde, dédaignés par leurs supérieurs, ils s'enlisent dans les rues de Tanger, lorsqu'un seigneur renégat d'Hispania leur livre l'opportunité qu'ils n'espéraient plus : passer de l'autre côté de la Méditerranée et remporter une victoire historique en leur propre nom ; de celle qui mettra les Amazighs à l'abri du joug omeyyade ; de celle qui rattrape toutes les fautes. Désobéissant aux ordres du calife, les deux hommes réunissent en secret une armée hétéroclite, guerriers du désert, éleveurs des montagnes ou encore mages capables de manipuler le vent. Loin des dunes qui les ont vu naître, ils se lancent à l'assaut de l'Hispania, pour la gloire ou l'oubli.

Par Aurélie Luong
Chez Argyll éditions

|

Auteur

Aurélie Luong

Editeur

Argyll éditions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Envol des sables par Aurélie Luong

Commenter ce livre

 

L'Envol des sables

Aurélie Luong

Paru le 06/03/2026

420 pages

Argyll éditions

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488126342
9782488126342
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.