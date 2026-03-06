Le féminisme

Nino boude, car il estime que sa maman bafoue ses droits en lui refusant de jouer à la tablette. Ariane lui fait remarquer que les droits, ça s'obtient par de la revendication explicative plutôt que par la bouderie ! C'est d'ailleurs ce que font les femmes depuis si longtemps afin de tendre à l'égalité avec les hommes... L'occasion pour Nino de découvrir les profondes inégalités dont ont souffert les femmes au fil des siècles. Et l'occasion pour Ariane de lui raconter l'histoire du féminisme, un combat plus que jamais nécessaire et d'actualité ! Historien et enseignant de formation, Fabrice Erre explore les origines et les problématiques de la lutte féministe en se basant sur des faits historiques et autres constats de société avérés. Aussi éclairant que pédagogique, son formidable travail est comme toujours mis en images par l'incontournable Sylvain Savoia.