Le miroir ne ment jamais

Elodie Parent

Salomé croit rencontrer un homme rare. Théobald est charismatique, brillant, sûr de lui... trop sûr de lui. Derrière l'éclat, un masque se fissure peu à peu. Entre eux naît un lien intense et dangereux, où chacun devient le miroir de l'autre. Salomé perçoit les failles que Théobald fuit, tandis qu'il se confronte, à travers elle, à sa propre vérité. Lorsque le masque se fissure, les illusions se brisent et commence alors l'inévitable : se confronter à soi, même lorsque tout vacille. Ce roman psychologique explore l'emprise affective et les mécanismes narcissiques qui rongent les relations en silence. Les tensions montent, les secrets s'accumulent, et le lecteur se demande jusqu'où cette danse fragile les mènera.

Par Elodie Parent
Chez Hello Editions

Auteur

Elodie Parent

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Le miroir ne ment jamais

Elodie Parent

Paru le 06/03/2026

242 pages

Hello Editions

20,90 €

9782386278754
