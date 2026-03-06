Le miroir ne ment jamais

Salomé croit rencontrer un homme rare. Théobald est charismatique, brillant, sûr de lui... trop sûr de lui. Derrière l'éclat, un masque se fissure peu à peu. Entre eux naît un lien intense et dangereux, où chacun devient le miroir de l'autre. Salomé perçoit les failles que Théobald fuit, tandis qu'il se confronte, à travers elle, à sa propre vérité. Lorsque le masque se fissure, les illusions se brisent et commence alors l'inévitable : se confronter à soi, même lorsque tout vacille. Ce roman psychologique explore l'emprise affective et les mécanismes narcissiques qui rongent les relations en silence. Les tensions montent, les secrets s'accumulent, et le lecteur se demande jusqu'où cette danse fragile les mènera.