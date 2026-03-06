Inscription
#Imaginaire

Mécanique

Theotime Coudray

ActuaLitté
Mécanique fracture la réalité comme on brise un miroir : chaque éclat ouvre un monde incertain, où la conscience vacille et les certitudes se dissolvent. Au coeur de cette dérive, une voix cherche à comprendre ce qui sépare l'humain de ses reflets, qu'ils soient réels, numériques ou imaginaires. C'est une plongée dans l'ère des intelligences artificielles, des données qui nous façonnent et des identités fragmentées, où le doute devient une forme de lucidité. Peu à peu, la frontière entre le rêve et l'éveil, entre la mémoire et l'oubli, s'efface. Ce roman sur la fragilité du monde et la fuite du sens interroge ce qui, en nous, continue de croire que tout cela est réel.

Par Theotime Coudray
Chez Hello Editions

|

Auteur

Theotime Coudray

Editeur

Hello Editions

Genre

Science-fiction

Mécanique

Theotime Coudray

Paru le 06/03/2026

158 pages

Hello Editions

19,90 €

ActuaLitté
9782386278525
© Notice établie par ORB
