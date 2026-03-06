Mécanique fracture la réalité comme on brise un miroir : chaque éclat ouvre un monde incertain, où la conscience vacille et les certitudes se dissolvent. Au coeur de cette dérive, une voix cherche à comprendre ce qui sépare l'humain de ses reflets, qu'ils soient réels, numériques ou imaginaires. C'est une plongée dans l'ère des intelligences artificielles, des données qui nous façonnent et des identités fragmentées, où le doute devient une forme de lucidité. Peu à peu, la frontière entre le rêve et l'éveil, entre la mémoire et l'oubli, s'efface. Ce roman sur la fragilité du monde et la fuite du sens interroge ce qui, en nous, continue de croire que tout cela est réel.