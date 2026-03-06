Eloge du beau geste

Dans la patience et la longueur de temps, additionnées d'inspiration et de talent, s'élaborent les plus précieux savoir-faire, les plus grands desseins. Qu'il s'exprime dans l'artisanat, le design, l'engagement social ou sportif, le beau geste captive. Dans ce numéro du festin, nous vous emmenons dans l'Atelier des fac-similés du Périgord (24) ou au Frac-Artothèque de Limoges (87). La matière est à l'honneur chez une rare brodeuse au fil d'or à Rochefort (17) ou un lapidaire en Corrèze (19), chez de jeunes plasticiens passionnés par le travail du charbon à la frontière des Landes et du Pays basque (40/64), ou dans les bronzes des sculpteurs François-Xavier et Claude Lalanne (47). Le beau geste est aussi celui qui s'exprime face à l'adversité, à l'image de l'opération militaire Frankton (33), commando britannique parti en 1942 à l'assaut de l'ennemi en kayak sur la Gironde. Ou dans l'utopie de l'après-guerre, avec les Moulins des Apprentis en Creuse (23), projet de cohésion sociale dans un pays meurtri. Dans ces pages, nous visiterons aussi le Pavillon des 3B qui, lors de l'Exposition universelle de 1937, transforma les quais parisiens en Petit Bayonne (64). Beau geste enfin du basket dans les Landes (40), transmis, répété et célébré comme il se doit.