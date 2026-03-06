Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Ma mère plante une forêt

Diane Morel, Florence Mottot

ActuaLitté
1980, dans un village du Kenya. Un soir, Wanjiru voit sa mère rentrer, les yeux brillants d'une nouvelle incroyable : une femme, Wangari Maathai, invite les villageoises à rejoindre un mouvement de reforestation — le Mouvement de la ceinture verte. Ensemble, elles planteront des arbres, apprendront à faire pousser les graines et seront rémunérées pour chaque arbuste qui survivra. Wanjiru écoute, fascinée. Pour la première fois, elle imagine un avenir différent. Mais peut-on vraiment planter une forêt ? Retour sur l'engagement de Wangari Maathai, première femme africaine à recevoir un prix Nobel — de la paix, pour sa contribution au développement durable et à la démocratie. Cet engagement collectif porteur d'espoir, nous rappelle que chacun·e a le pouvoir, de s'impliquer pour faire changer les choses.

Par Diane Morel, Florence Mottot
Chez Kilowatt

|

Auteur

Diane Morel, Florence Mottot

Editeur

Kilowatt

Genre

BD jeunesse divers

Ma mère plante une forêt

Diane Morel, Florence Mottot

Paru le 06/03/2026

48 pages

Kilowatt

15,80 €

ActuaLitté
9782382800546
