Ma mère plante une forêt

1980, dans un village du Kenya. Un soir, Wanjiru voit sa mère rentrer, les yeux brillants d'une nouvelle incroyable : une femme, Wangari Maathai, invite les villageoises à rejoindre un mouvement de reforestation — le Mouvement de la ceinture verte. Ensemble, elles planteront des arbres, apprendront à faire pousser les graines et seront rémunérées pour chaque arbuste qui survivra. Wanjiru écoute, fascinée. Pour la première fois, elle imagine un avenir différent. Mais peut-on vraiment planter une forêt ? Retour sur l'engagement de Wangari Maathai, première femme africaine à recevoir un prix Nobel — de la paix, pour sa contribution au développement durable et à la démocratie. Cet engagement collectif porteur d'espoir, nous rappelle que chacun·e a le pouvoir, de s'impliquer pour faire changer les choses.