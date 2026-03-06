Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Happy parasite

Nene Shakeda

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Salaryman lambda, Kazuhisa était persuadé que se lier aux autres n'était qu'une source de problèmes, jusqu'au soir où il rencontre Haru, un backpacker qui était allongé dans la rue. Sur un coup de tête, Kazuhisa décide d'héberger chez lui cet inconnu qui n'avait nulle part où dormir et provoque sans le savoir la fin de sa paisible vie. Déterminé à rester chez son sauveur, Haru se démène pour lui rendre service tout en le manipulant avec audace et caractère. Il décide même de le remercier en lui offrant son corps... ? !

Par Nene Shakeda
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Nene Shakeda

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Happy parasite par Nene Shakeda

Commenter ce livre

 

Happy parasite

Nene Shakeda

Paru le 06/03/2026

192 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382768297
9782382768297
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.