Happy parasite

Salaryman lambda, Kazuhisa était persuadé que se lier aux autres n'était qu'une source de problèmes, jusqu'au soir où il rencontre Haru, un backpacker qui était allongé dans la rue. Sur un coup de tête, Kazuhisa décide d'héberger chez lui cet inconnu qui n'avait nulle part où dormir et provoque sans le savoir la fin de sa paisible vie. Déterminé à rester chez son sauveur, Haru se démène pour lui rendre service tout en le manipulant avec audace et caractère. Il décide même de le remercier en lui offrant son corps... ? !