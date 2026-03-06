Inscription
Les habitudes d'un solitaire

Sekimori

ActuaLitté
Habagishi, salaryman d'ordinaire sociable, est en réalité un otaku des trains assez solitaire qui préfère rester seul depuis un amour déçu quand il était étudiant. Un jour, il rencontre lors d'une soirée Kuzuya, un de ses collègues de travail très solitaire également. Habagishi commence petit à petit à être attiré par Kuzuya, qui de son côté est déterminé à rester seul toute sa vie. Pourtant, Kuzuya ne comprend pas pourquoi il arrive si facilement à discuter avec Habagishi alors qu'il déteste se mêler aux autres d'habitude... Un amour maladroit entre deux solitaires !

Par Sekimori
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Sekimori

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Les habitudes d'un solitaire

Sekimori

Paru le 06/03/2026

176 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

ActuaLitté
9782382768112
