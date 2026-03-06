Les habitudes d'un solitaire

Habagishi, salaryman d'ordinaire sociable, est en réalité un otaku des trains assez solitaire qui préfère rester seul depuis un amour déçu quand il était étudiant. Un jour, il rencontre lors d'une soirée Kuzuya, un de ses collègues de travail très solitaire également. Habagishi commence petit à petit à être attiré par Kuzuya, qui de son côté est déterminé à rester seul toute sa vie. Pourtant, Kuzuya ne comprend pas pourquoi il arrive si facilement à discuter avec Habagishi alors qu'il déteste se mêler aux autres d'habitude... Un amour maladroit entre deux solitaires !