The second love is a trouble

Tsubasa Sakuna commence sa première année en tant que professeur dans son ancien lycée. Là, il rencontre Amamiya, un élève beau et populaire un peu insolent, qui le met mal à l'aise. Mais petit à petit, Tsubasa apprend à connaître ce garçon aux traits grâcieux, assailli sans arrêt par des filles qui lui tournent autour. Leur lien se renforce peu à peu et devient amour pour Tsubasa, amitié pour Amamiya. Puis vient la fin de l'année, et le temps des adieux. Mais le destin peut se montrer parfois facétieux, car cinq ans plus tard, il se retrouvent. Et un deuxième amour peut parfois nous prendre par surprise, n'est-ce pas ?