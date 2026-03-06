Reine enquête

Reine Gorowski a un flair infaillible, une passion dévorante pour la soupe... et un talent certain pour se retrouver au coeur des situations les plus improbables. Détective privée au rythme effréné, elle voit sa vie basculer le jour où, en pleine filature, elle pousse la porte du restaurant Au Ranpo. Là l'attendent deux coups de foudre : Agnès, cheffe aussi brillante qu'adorable, et une soupe de hareng rouge capable de faire vaciller toutes ses certitudes. Mais la magie est de courte durée : un client s'effondre devant elles. Pour Reine, galvanisée par sa rencontre inattendue, aucun doute possible, c'est un meurtre. Ce premier mystère ouvre la voie à une cascade d'enquêtes aussi loufoques que captivantes, où héritages suspects, concours culinaires empoisonnés, installations souterraines secrètes et souris contagieuse s'entrecroisent. Et, comme par hasard, Agnès se retrouve toujours dans les environs... Avec un humour délicieusement décalé et une galerie de personnages hauts en couleur, Louise Aleksiejew signe une comédie policière tendre et rythmée, où l'on navigue entre baisers et alibis, crimes et bouillons parfumés. Une bande dessinée qui mêle enquête, romance et aventure avec une inventivité réjouissante... à déguster sans modération.