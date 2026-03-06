Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Le Chat et l'Oiseau

Hiroshi Tateno, Mami Nakano

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un grand chat solitaire voit sa routine du matin troublée par un petit oiseau en détresse. Mais quel est cet intrus ? Et que peut-il bien vouloir ? Avec des mots délicats et sensibles, Hiroshi Tateno tisse un conte sur la coexistence, la bonté et le cycle de la vie. Les illustrations raffinées de Mami Nakano, d'une précision presque magique, enveloppent le récit d'une atmosphère douce et chaleureuse. Une fable poétique et réconfortante, où la beauté du quotidien révèle la force des liens invisibles entre les êtres. Un album venu du Japon.

Par Hiroshi Tateno, Mami Nakano
Chez Qilinn

|

Auteur

Hiroshi Tateno, Mami Nakano

Editeur

Qilinn

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Chat et l'Oiseau par Hiroshi Tateno, Mami Nakano

Commenter ce livre

 

Le Chat et l'Oiseau

Hiroshi Tateno, Mami Nakano

Paru le 06/03/2026

32 pages

Qilinn

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374932156
9782374932156
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.