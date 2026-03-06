Le Chat et l'Oiseau

Un grand chat solitaire voit sa routine du matin troublée par un petit oiseau en détresse. Mais quel est cet intrus ? Et que peut-il bien vouloir ? Avec des mots délicats et sensibles, Hiroshi Tateno tisse un conte sur la coexistence, la bonté et le cycle de la vie. Les illustrations raffinées de Mami Nakano, d'une précision presque magique, enveloppent le récit d'une atmosphère douce et chaleureuse. Une fable poétique et réconfortante, où la beauté du quotidien révèle la force des liens invisibles entre les êtres. Un album venu du Japon.