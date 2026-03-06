Inscription
Autoportrait

Collectif, Antoine Ullmann

La mode des selfies ? Ca ne date pas d'aujourd'hui ! Depuis plus de 500 ans, les artistes ne cessent de se représenter en autoportrait. Ils nous racontent ainsi qui ils sont, revendiquent leurs talents, se confessent, aussi, sur leurs états d'âme... Certains cherchent la représentation parfaite, fidèle à l'image qui se reflète dans leur miroir. D'autres n'hésitent pas à se défigurer, pour mieux révéler leur personnalité. Voire à se cacher dans des autoportraits parfois très codés ! Et puis il y a les champions du genre, qui en ont réalisé des dizaines, parfois plus d'une centaine, comme Rembrandt ou Frida Kahlo. Une formidable traversée de l'histoire de l'art, dans laquelle les artistes sont les têtes d'affiches !

Par Collectif, Antoine Ullmann
Chez Arola

Auteur

Collectif, Antoine Ullmann

Editeur

Arola

Genre

Beaux arts

Autoportrait

Collectif, Antoine Ullmann

Paru le 06/03/2026

52 pages

Arola

9,50 €

9782358802031
© Notice établie par ORB
