La mode des selfies ? Ca ne date pas d'aujourd'hui ! Depuis plus de 500 ans, les artistes ne cessent de se représenter en autoportrait. Ils nous racontent ainsi qui ils sont, revendiquent leurs talents, se confessent, aussi, sur leurs états d'âme... Certains cherchent la représentation parfaite, fidèle à l'image qui se reflète dans leur miroir. D'autres n'hésitent pas à se défigurer, pour mieux révéler leur personnalité. Voire à se cacher dans des autoportraits parfois très codés ! Et puis il y a les champions du genre, qui en ont réalisé des dizaines, parfois plus d'une centaine, comme Rembrandt ou Frida Kahlo. Une formidable traversée de l'histoire de l'art, dans laquelle les artistes sont les têtes d'affiches !