Fausse route

Elle tourna le bouton de la radio et tomba sur les informations : "... Toujours à la recherche d'Antonio Bobino suite à l'évasion ayant coûté la vie à un gardien. Un dispositif de sécurité a été déployé sur un large périmètre autour de la zone où a été repéré le fuyard. Les autorités rappellent qu'Antonio Bobino dit "Bobo" est un dangereux criminel condamné pour le meurtre d'un garde lors d'un braquage de la CityBank en avril 69. Toute personne pouvant fournir un quelconque indice permettant de localiser le truand est invitée à alerter aussitôt la police au numéro 911... ". Nadia éteignit la radio.