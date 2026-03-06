Inscription
Fausse route

Joseph Incardona

ActuaLitté
Elle tourna le bouton de la radio et tomba sur les informations : "... Toujours à la recherche d'Antonio Bobino suite à l'évasion ayant coûté la vie à un gardien. Un dispositif de sécurité a été déployé sur un large périmètre autour de la zone où a été repéré le fuyard. Les autorités rappellent qu'Antonio Bobino dit "Bobo" est un dangereux criminel condamné pour le meurtre d'un garde lors d'un braquage de la CityBank en avril 69. Toute personne pouvant fournir un quelconque indice permettant de localiser le truand est invitée à alerter aussitôt la police au numéro 911... ". Nadia éteignit la radio.

Chez Les Enfants Rouges

Auteur

Joseph Incardona

Editeur

Les Enfants Rouges

Genre

Policier-Espionnage

Fausse route

Joseph Incardona

Paru le 20/03/2026

232 pages

Les Enfants Rouges

12,90 €

9782354191443
