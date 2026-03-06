Avec La plus belle personne, son premier grand récit, Marianne Garnier-Surles tisse les fils d'une histoire morcelée par des secrets qui entourent la disparition d'une adolescente et empoisonnent les relations d'une bande de lycéens, dans un petite ville au creux des collines. Premiers amours, deuil, amitiés... tous les codes du teen drama sont présents et masquent un temps les violences enfouies. Celles à venir dévoileront l'envers du décor, qui semble aussi sombre que l'inquiétante forêt aux abords du lycée.