#Bande dessinée

La Plus Belle Personne

Marianne Garnier-Surles

Avec La plus belle personne, son premier grand récit, Marianne Garnier-Surles tisse les fils d'une histoire morcelée par des secrets qui entourent la disparition d'une adolescente et empoisonnent les relations d'une bande de lycéens, dans un petite ville au creux des collines. Premiers amours, deuil, amitiés... tous les codes du teen drama sont présents et masquent un temps les violences enfouies. Celles à venir dévoileront l'envers du décor, qui semble aussi sombre que l'inquiétante forêt aux abords du lycée.

Par Marianne Garnier-Surles
Chez 6 Pieds sous Terre Editions

Auteur

Marianne Garnier-Surles

Editeur

6 Pieds sous Terre Editions

Genre

Indépendants

La Plus Belle Personne

Marianne Garnier-Surles

Paru le 06/03/2026

240 pages

6 Pieds sous Terre Editions

28,00 €

9782352122029
