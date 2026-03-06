L’oligarchie des trente à Athènes (404-403 av. J.-C.)

La démocratie athénienne a plus de cent ans quand elle est renversée en 404 av. J. -C. au profit d'un régime oligarchique : une clique de trente hommes s'empare du pouvoir et neutralise toute forme d'opposition en usant de la dernière violence. La plupart des citoyens se retrouvent privés de participation politique, expulsés de la ville, voire bannis du territoire de la cité, spoliés de leurs biens ou même mis à mort. Des étrangers résidents sont aussi pris pour cibles. Les garanties de liberté, d'égalité, de justice et de respect qui prévalaient sous la démocratie font place à l'arbitraire et à la terreur. Cette oligarchie dure près d'un an, sans toutefois se stabiliser : des démocrates partis se réfugier à l'étranger reviennent la combattre par les armes. C'est le début d'une guerre civile qui se poursuit durant de longs mois avant que n'interviennent une réconciliation et le retour à la démocratie. Pour la première fois, cet ouvrage réunit l'ensemble des sources grecques et latines sur l'oligarchie des Trente. Il en propose une traduction nouvelle et un commentaire approfondi. Il éclaire d'un jour nouveau l'histoire de cet épisode majeur. Qu'est-ce qui rendit possible l'abolition de la démocratie ? Quel fut le rôle de Sparte, l'ennemie victorieuse, dans le sort de ce nouveau pouvoir ? Quelles furent l'idéologie et les pratiques de ce régime ? Quelles furent les réactions qu'il suscita ? Au-delà de l'enquête historique, cette approche sans précédent jette une lumière crue sur des mécanismes politiques toujours actuels et rappelle la fragilité de la démocratie face aux agissements de ses ennemis.