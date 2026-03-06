Et si le sport après 50 ans devenait une source d'énergie plutôt qu'une contrainte ? Avec Second Souffle - Le sport après 50 ans , Christophe Berg propose une méthode simple, accessible et durable pour reprendre une activité physique, retrouver la forme et préserver sa santé... sans pression ni obsession de la performance. Marche, course à pied, trail, organisation du quotidien, alimentation et récupération : ce guide pratique vous accompagne pas à pas pour bouger mieux, plus régulièrement, et faire du mouvement une seconde nature. Un livre inspirant pour celles et ceux qui veulent rester actifs, autonomes et en forme longtemps - à leur rythme.