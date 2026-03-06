Inscription
#Essais

Second souffle

Christophe Berg

ActuaLitté
Et si le sport après 50 ans devenait une source d'énergie plutôt qu'une contrainte ? Avec Second Souffle - Le sport après 50 ans , Christophe Berg propose une méthode simple, accessible et durable pour reprendre une activité physique, retrouver la forme et préserver sa santé... sans pression ni obsession de la performance. Marche, course à pied, trail, organisation du quotidien, alimentation et récupération : ce guide pratique vous accompagne pas à pas pour bouger mieux, plus régulièrement, et faire du mouvement une seconde nature. Un livre inspirant pour celles et ceux qui veulent rester actifs, autonomes et en forme longtemps - à leur rythme.

Par Christophe Berg
Chez En exergue éditions

|

Auteur

Christophe Berg

Editeur

En exergue éditions

Genre

Forme sénior

Second souffle

Christophe Berg

Paru le 10/04/2026

176 pages

En exergue éditions

24,95 €

ActuaLitté
9791097469610
© Notice établie par ORB
