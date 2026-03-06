Inscription
#Roman francophone

Georges Perec

Jeux et Perec/rinations offrent un reflet miniature, jubilatoire et fidèle du travail de l'écrivain. Pour Georges Perec, " l'écriture est un jeu qui se joue à deux ". Il propose à ses lecteurs des mots croisés, rébus, anagrammes et autres proverbes cachés ou séries à intrus comme autant d'invitations à des jeux de logique et de lettres qui sont d'abord pour lui des laboratoires de création. Perec nous propose également des visites guidées de la capitale à travers des grilles de mots croisés (une par arrondissement) et des explorations de l'espace selon des itinéraires minutieusement réglés, comme cette déambulation alphabétique, trajet " idéal qui, partant d'une rue commençant par la lettre A, aboutirait à une rue commençant par la lettre Z en passant successivement par toutes les lettres de l'alphabet ". Parce que jouer et écrire, c'est presque tout un, laissez-vous guider à travers les lettres, le temps et l'espace, tout un monde à la Perec.

Jeux

Georges Perec

Paru le 06/03/2026

480 pages

Points

8,95 €

9791041430116
