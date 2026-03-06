Inscription
Les Saules

Mathilde Beaussault

Quand les haines de voisinage tuent ! La mort brutale de Marie, dix-sept ans, découverte au bord de la rivière, ébranle toute une communauté, et surtout Marguerite. Livrée à elle-même, maltraitée à l'école, elle aime se réfugier près du cours d'eau, sous les saules. Cette nuit-là, elle a vu quelque chose. Elle voudrait bien aider, mais voilà, Marguerite ne parle pas, ou presque jamais. Elle observe l'agitation des gendarmes et des habitants. Comment discerner la vérité parmi les rumeurs, les rivalités familiales et les rancoeurs tissées de longue date ? "Mathilde Beaussault signe un âpre et sensible premier roman, Un polar ancré dans la Bretagne rurale". TELERAMA Née au début des années 1980, Mathilde Beaussault , fille d'agriculteurs bretons, a trouvé dans ses origines la matière de son premier roman, Les Saules , pour lequel elle a reçu le Grand Prix de Littérature Policière et le prix Louis-Guilloux 2025.

Par Mathilde Beaussault
Chez Points

|

Auteur

Mathilde Beaussault

Editeur

Points

Genre

Romans noirs

Les Saules

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

256 pages

Points

8,40 €

9791041427833
© Notice établie par ORB
