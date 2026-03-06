Les Enfants qui blessent

Dans une des très rares forêts d'Islande, un chalet isolé abrite des secrets inavouables... Quand le corps d'un homme est retrouvé dans un chalet de la vallée de Skorradalur, à l'ouest de l'Islande, l'inspectrice Elma sent que l'enquête va l'entraîner bien plus loin qu'elle ne le souhaiterait. Les rares indices font ressurgir l'ombre d'une tragédie survenue vingt-cinq ans plus tôt : la noyade inexpliquée d'un enfant. Entre non-dits et quête de rédemption, les silences se fissurent au sein de la petite communauté locale... "La star du polar islandais signe une nouvelle intrigue intime et tranchante". Ici Paris ??? ? ??? Née à Akrane en 1988, Eva Björg Ægisdóttir vit à Reykjavík. Sa série au plus de 500 000 lecteurs en France, mettant en scène l'inspectrice islandaise Elma, a été couronnée par le Blackbird Award . Tous les titres de cette saga ( Elma , Les Filles qui mentent , Les Garçons qui brûlent ) ainsi que Le Clan Snaeberg sont disponibles chez Points.