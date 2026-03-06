Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

La Mariée d'équinoxe

Mo Malo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trois générations de femmes au caractère bien trempé et une enquête au coeur de Saint-Malo... Sur la plage malouine du Sillon, une marée d'une force exceptionnelle dépose au sommet d'un brise-lames le corps sans vie d'une jeune femme vêtue d'une robe de mariée. Au même moment, Maggie s'apprête à convoler avec son amant le jour anniversaire de la disparition de son premier mari. Alors que tout semble enfin en ordre pour que la matriarche de la Breizh Brigade refasse sa vie, l'enquête sur la "mariée d'équinoxe" , comme la surnomment les médias, va en décider autrement... Mo Malo vit en France. Il a signé de nombreux best-sellers parus aux éditions de La Martinière, dont Qaanaaq . Ses romans policiers ont déjà conquis plus de 500 000 lecteurs. "La Breizh Brigade" est sa première série de cosy mystery , et, après le succès des trois premiers tomes, voici La Mariée d'Equinoxe ... Le quatrième tome d'une série de cosy mystery bretonne, emplie d'humour !

Par Mo Malo
Chez Points

|

Auteur

Mo Malo

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Mariée d'équinoxe par Mo Malo

Commenter ce livre

 

La Mariée d'équinoxe

Mo Malo

Paru le 06/03/2026

360 pages

Points

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041424603
9791041424603
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.