Trois générations de femmes au caractère bien trempé et une enquête au coeur de Saint-Malo... Sur la plage malouine du Sillon, une marée d'une force exceptionnelle dépose au sommet d'un brise-lames le corps sans vie d'une jeune femme vêtue d'une robe de mariée. Au même moment, Maggie s'apprête à convoler avec son amant le jour anniversaire de la disparition de son premier mari. Alors que tout semble enfin en ordre pour que la matriarche de la Breizh Brigade refasse sa vie, l'enquête sur la "mariée d'équinoxe" , comme la surnomment les médias, va en décider autrement... Mo Malo vit en France. Il a signé de nombreux best-sellers parus aux éditions de La Martinière, dont Qaanaaq . Ses romans policiers ont déjà conquis plus de 500 000 lecteurs. "La Breizh Brigade" est sa première série de cosy mystery , et, après le succès des trois premiers tomes, voici La Mariée d'Equinoxe ... Le quatrième tome d'une série de cosy mystery bretonne, emplie d'humour !