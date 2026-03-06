En nommant les institutions invisibles que sont la confiance, l'autorité, la légitimité, Pierre Rosanvallon pense les fondements d'un renouveau démocratique. Autorité, confiance, légitimité. Le sentiment spontané de leur centralité dans le fonctionnement des sociétés voisine avec le flou de leur caractérisation. En retraçant l'histoire longue de leur appréhension, ce livre propose de les comprendre comme des institutions invisibles. Institutions, car elles ont une fonction de production du commun et d'inscription dans la durée des rapports économiques, sociaux et politiques. Mais invisibles, car elles ne sont pas définies par des règles et des statuts ni dotées d'une capacité de contrainte. Elles sont en effet constituées par la nature et la qualité des relations entre individus, ou entre individus et organisations. Elles s'entrelacent pour faire système. Pierre Rosanvallon éclaire ici d'un jour nouveau les temps de crise que nous traversons, et dessine l'horizon des possibles. Pierre Rosanvallon Professeur émérite au Collège de France. De L'A ge de l'autogestion (1976) aux Epreuves de la vie (2021), il est l'auteur de nombreux ouvrages qui occupent une place majeure dans la théorie politique contemporaine et la réflexion sur la démocratie et la question sociale.