Joyeuses Pâques

Les cloches de Pâques sonnent et résonnent. Qu'ont-elles déposé ? Christophe Felder et Camille Lesecq proposent 40 recettes pour festoyer. Des surprises chocolatées à dissimuler dans les jardins. Un bestiaire de desserts pour attendrir petits et grands. Des gâteaux pour conclure un déjeuner pascal qui dure, qui dure... Et des goûters pour prolonger encore la régalade, avant de re-piocher dans le butin matinal.