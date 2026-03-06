Inscription
Joyeuses Pâques

Christophe Felder, Camille Lesecq

Les cloches de Pâques sonnent et résonnent. Qu'ont-elles déposé ? Christophe Felder et Camille Lesecq proposent 40 recettes pour festoyer. Des surprises chocolatées à dissimuler dans les jardins. Un bestiaire de desserts pour attendrir petits et grands. Des gâteaux pour conclure un déjeuner pascal qui dure, qui dure... Et des goûters pour prolonger encore la régalade, avant de re-piocher dans le butin matinal.

Par Christophe Felder, Camille Lesecq
Chez Editions de la Martinière

Auteur

Christophe Felder, Camille Lesecq

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Menus de fête, réceptions

Joyeuses Pâques

Christophe Felder, Camille Lesecq

Paru le 06/03/2026

96 pages

Editions de la Martinière

12,90 €

9791040124931
