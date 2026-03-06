Voyage à Alamût

En 1973, Brion Gysin part en Iran à la recherche d'Alamût, la forteresse mythique des Assassins. Vizirs, califes ou Croisés : nul n'était à l'abri de cette société secrète, fondée en 1090 par Hassan ibn al-Sabbah. Contre leur sacrifice, le "Vieux de la montagne" promettait le Paradis à ses fidèles. Ils en entrevoyaient les délices dans le jardin d'Alamût, initiés dans la volupté et l'ivresse de substances d'où ils tiendraient leur nom : "haschichins". Pour Gysin, figure de la Beat Generation, la légende d'Alamût brûle de toutes les obsessions de la contre-culture : mystiques orientales, extase, drogues, hypnose du pouvoir, transgression des limites... Au bout de la route, il ne trouvera que des ruines. A moins qu'il ne reste, dans la nuit, des voix à écouter ?