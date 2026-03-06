Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Voyage à Alamût

Brion Gysin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 1973, Brion Gysin part en Iran à la recherche d'Alamût, la forteresse mythique des Assassins. Vizirs, califes ou Croisés : nul n'était à l'abri de cette société secrète, fondée en 1090 par Hassan ibn al-Sabbah. Contre leur sacrifice, le "Vieux de la montagne" promettait le Paradis à ses fidèles. Ils en entrevoyaient les délices dans le jardin d'Alamût, initiés dans la volupté et l'ivresse de substances d'où ils tiendraient leur nom : "haschichins". Pour Gysin, figure de la Beat Generation, la légende d'Alamût brûle de toutes les obsessions de la contre-culture : mystiques orientales, extase, drogues, hypnose du pouvoir, transgression des limites... Au bout de la route, il ne trouvera que des ruines. A moins qu'il ne reste, dans la nuit, des voix à écouter ?

Par Brion Gysin
Chez Editions Allia

|

Auteur

Brion Gysin

Editeur

Editions Allia

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voyage à Alamût par Brion Gysin

Commenter ce livre

 

Voyage à Alamût

Brion Gysin trad. Olivier Borre, Dario Rudy

Paru le 20/03/2026

96 pages

Editions Allia

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030419450
9791030419450
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.