Seconde main

Maurane Nait Mazi

"Les objets m'étouffaient. J'ai voulu m'en séparer, j'ai donné, j'ai vendu. Ce geste, d'abord pratique, s'est chargé d'un plaisir inattendu : voir un objet quitter ma vie tout en continuant la sienne ailleurs. Très vite, j'ai compris que d'autres, comme moi, se délestaient. Nous cherchions à alléger notre quotidien - sans renoncer pour autant à consommer. C'est à ce moment-là que j'ai senti que quelque chose se dessinait. Les objets circulaient plus vite que les mots pour les décrire". La seconde main existe depuis que les objets existent. On aime y voir un retour au bon sens, à cette sobriété que l'on aurait oubliée. En réalité, elle est passée d'une pratique locale à une économie structurée, capable d'organiser des flux, de créer des marchés et de repenser notre rapport aux objets. Des salles des ventes à Vinted en passant par les vide-greniers, la seconde main prend des formes multiples qui révèlent l'impossibilité du tout-jetable, la persistance de la matière et l'importance du lien. Maurane Nait Mazi est juriste spécialisée en droit de la consommation. Fondatrice de CMCM, le premier média consacré à la seconde main, elle intervient régulièrement pour analyser les enjeux de cette nouvelle économie.

Par Maurane Nait Mazi
Chez François Bourin Editeur

Auteur

Maurane Nait Mazi

Editeur

François Bourin Editeur

Genre

Sociologie

Seconde main

Maurane Nait Mazi

Paru le 06/03/2026

224 pages

François Bourin Editeur

19,50 €

9791025206997
© Notice établie par ORB
