"Les objets m'étouffaient. J'ai voulu m'en séparer, j'ai donné, j'ai vendu. Ce geste, d'abord pratique, s'est chargé d'un plaisir inattendu : voir un objet quitter ma vie tout en continuant la sienne ailleurs. Très vite, j'ai compris que d'autres, comme moi, se délestaient. Nous cherchions à alléger notre quotidien - sans renoncer pour autant à consommer. C'est à ce moment-là que j'ai senti que quelque chose se dessinait. Les objets circulaient plus vite que les mots pour les décrire". La seconde main existe depuis que les objets existent. On aime y voir un retour au bon sens, à cette sobriété que l'on aurait oubliée. En réalité, elle est passée d'une pratique locale à une économie structurée, capable d'organiser des flux, de créer des marchés et de repenser notre rapport aux objets. Des salles des ventes à Vinted en passant par les vide-greniers, la seconde main prend des formes multiples qui révèlent l'impossibilité du tout-jetable, la persistance de la matière et l'importance du lien. Maurane Nait Mazi est juriste spécialisée en droit de la consommation. Fondatrice de CMCM, le premier média consacré à la seconde main, elle intervient régulièrement pour analyser les enjeux de cette nouvelle économie.