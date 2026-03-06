Les oeuvres des plus grands maîtres de l'art de tous les temps à Florence, la tour penchée de Pise et la pittoresque course de chevaux à Sienne. Des villes et villages médiévaux cachés entre des vignobles et des oliveraies, des plages de sable de rêve et les pics des Alpes apuanes. Les paysages mystiques des collines vertes. Le vin chianti, les thermes et les cow-boys de Maremme. La Giostra del Saracino à Arezzo, le carnaval à Viareggio et la passion pour la cuisine à la fois exquise et très simple. Ce guide de la série 3en1 vous aidera à découvrir toutes les attractions de cette charmante région. GUIDE : - une mise en page intuitive avec la division en chapitres - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - des plans supplémentaires des villes de Florence, Pise, Sienne, Lucques, Pistoia, Prato, Grosseto et Arezzo, une carte de l'île d'Elbe - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes, fêtes et festivals - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations. ATLAS : - un atlas détaillé de la Toscane, avec les attractions présentées dans le guide. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 600 000).