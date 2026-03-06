Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Toscane

Express Map

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les oeuvres des plus grands maîtres de l'art de tous les temps à Florence, la tour penchée de Pise et la pittoresque course de chevaux à Sienne. Des villes et villages médiévaux cachés entre des vignobles et des oliveraies, des plages de sable de rêve et les pics des Alpes apuanes. Les paysages mystiques des collines vertes. Le vin chianti, les thermes et les cow-boys de Maremme. La Giostra del Saracino à Arezzo, le carnaval à Viareggio et la passion pour la cuisine à la fois exquise et très simple. Ce guide de la série 3en1 vous aidera à découvrir toutes les attractions de cette charmante région. GUIDE : - une mise en page intuitive avec la division en chapitres - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - des plans supplémentaires des villes de Florence, Pise, Sienne, Lucques, Pistoia, Prato, Grosseto et Arezzo, une carte de l'île d'Elbe - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes, fêtes et festivals - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations. ATLAS : - un atlas détaillé de la Toscane, avec les attractions présentées dans le guide. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 600 000).

Par Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

Express Map

Editeur

Express Map

Genre

Italie, Florence, Toscane

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Toscane par Express Map

Commenter ce livre

 

Toscane

Express Map

Paru le 06/03/2026

276 pages

Express Map

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788383558080
9788383558080
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.