Ca va si vite, Monsieur Charvet !

Rémy Charvet et Carline Devel, parisiens, amis de jeunesse, sont voisins. Charvet, célibataire, socialement retiré, marchand de livres anciens, côté Concorde. Devel, père d'une famille agitée, dermatologue à la clientèle "chic" et médiatisée, côté Vendôme. Lors d'une fête riche en épisodes mondains, dansants, voire charnels, Devel et Charvet découvrent un pan du marché international de l'art. Le secret d'un cabinet de travail fait apparaître une Vierge, un archange, une colombe, un cloître, des verts, des ocres, des bleus, des roses, petite Annonciation du Quattrocento, dont le double intact, volé jadis dans une chapelle oubliée de Toscane, accompagne le récit à son terme. Dans le monde romanesque de Charvet et Devel, les générations et les amours se mêlent avec la saveur douce-amère d'une gaieté voilée de mélancolie. Avec, en arrière-plan, le défilé cocasse des snobismes contemporains, on passe d'un printemps parisien à un été à La Serinette, villa sans âge où règne l'altière Mara face à la Méditerranée, à un bref séjour à Singapour, enfin à un balcon mortel, face aux Invalides, au premier soir d'automne.