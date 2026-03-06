Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Aussi étrange que toi, Frida

Christine Gosselin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Contemplant les oeuvres de Frida Kahlo, la narratrice se confie à l'artiste. Non-maternité, révolte, fragilité du corps. Dans cette conversation imaginaire, deux femmes se rejoignent à travers le temps et les blessures. Une constellation de voix se tissent et se répondent. Toutes, elles résistent et se réinventent d'autres manières d'aimer, de désirer, d'exister. Autrice et journaliste sportive, Christine Gosselin vit à Montréal où elle écrit. Aussi étrange que toi, Frida est son troisième livre.

Par Christine Gosselin
Chez Mémoire d'encrier

|

Auteur

Christine Gosselin

Editeur

Mémoire d'encrier

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aussi étrange que toi, Frida par Christine Gosselin

Commenter ce livre

 

Aussi étrange que toi, Frida

Christine Gosselin

Paru le 06/03/2026

192 pages

Mémoire d'encrier

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782898720765
9782898720765
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.