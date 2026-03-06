Contemplant les oeuvres de Frida Kahlo, la narratrice se confie à l'artiste. Non-maternité, révolte, fragilité du corps. Dans cette conversation imaginaire, deux femmes se rejoignent à travers le temps et les blessures. Une constellation de voix se tissent et se répondent. Toutes, elles résistent et se réinventent d'autres manières d'aimer, de désirer, d'exister. Autrice et journaliste sportive, Christine Gosselin vit à Montréal où elle écrit. Aussi étrange que toi, Frida est son troisième livre.