Touche pas à mon cadavre

André Marois

Depuis qu'il a été arrêté en état d'ébriété, Roger, un entrepreneur en bâtiment, fait preuve d'une prudence exemplaire au volant de son pick-up. Jusqu'au soir où, par une pluie torrentielle sur le chemin du Parc, pressé de rentrer boire une bière ou quatre, il percute à mort un cycliste. Craignant pour son permis, Roger décide de cacher le corps dans un coffre en attendant de pouvoir le faire disparaître pour de bon. Sauf que la Mastigouche en crue le devance et emporte avec elle le coffre dans ses eaux déchaînées. Heureusement pour Roger, sa voisine Jacqueline a un marché à lui proposer...

Par André Marois
Chez Héliotrope

Auteur

André Marois

Editeur

Héliotrope

Genre

Romans noirs

Touche pas à mon cadavre

André Marois

Paru le 06/03/2026

216 pages

Héliotrope

19,00 €

9782898222306
