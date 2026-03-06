Touche pas à mon cadavre

Depuis qu'il a été arrêté en état d'ébriété, Roger, un entrepreneur en bâtiment, fait preuve d'une prudence exemplaire au volant de son pick-up. Jusqu'au soir où, par une pluie torrentielle sur le chemin du Parc, pressé de rentrer boire une bière ou quatre, il percute à mort un cycliste. Craignant pour son permis, Roger décide de cacher le corps dans un coffre en attendant de pouvoir le faire disparaître pour de bon. Sauf que la Mastigouche en crue le devance et emporte avec elle le coffre dans ses eaux déchaînées. Heureusement pour Roger, sa voisine Jacqueline a un marché à lui proposer...