Nouveau Stockholm, une ville nord-américaine fictive, est en proie à une gentrification rapide. Une cinéaste afrodescendante réalise un documentaire sur les marges de la ville, dans l'un des derniers quartiers abordables. Pour subsister, ses habitant·es doivent accepter des emplois humiliants et sans avenir. Avec un humour grinçant, ce roman choral met en scène les luttes de gens ordinaires - une tatoueuse, une coiffeuse, une employée de fast-food, un dealer -, dans des quartiers en pleine transformation. Premier roman de l'artiste et cinéaste montréalaise Valérie Bah, Souterrain a remporté le Prix du premier roman canadien en 2025 dans sa parution en langue anglaise.