#Roman francophone

Souterrain

Valérie Bah

ActuaLitté
Nouveau Stockholm, une ville nord-américaine fictive, est en proie à une gentrification rapide. Une cinéaste afrodescendante réalise un documentaire sur les marges de la ville, dans l'un des derniers quartiers abordables. Pour subsister, ses habitant·es doivent accepter des emplois humiliants et sans avenir. Avec un humour grinçant, ce roman choral met en scène les luttes de gens ordinaires - une tatoueuse, une coiffeuse, une employée de fast-food, un dealer -, dans des quartiers en pleine transformation. Premier roman de l'artiste et cinéaste montréalaise Valérie Bah, Souterrain a remporté le Prix du premier roman canadien en 2025 dans sa parution en langue anglaise.

Par Valérie Bah
Chez Editions du Remue-Ménage

|

Auteur

Valérie Bah

Editeur

Editions du Remue-Ménage

Genre

Littérature francophone

Souterrain

Valérie Bah

Paru le 06/03/2026

290 pages

Editions du Remue-Ménage

20,00 €

ActuaLitté
9782890919082
© Notice établie par ORB
