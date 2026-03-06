Inscription
Renoir et l’amour/ Renoir dessinateur

Le musée d'Orsay célèbre Auguste Renoir à travers deux ambitieuses expositions. "Renoir et l'amour" dévoile de la manière "heureuse, pudique et tendre" avec laquelle l'artiste explore les relations entre hommes et femmes. Peintre de la vie moderne, il saisit les couples en train de danser ou converser dans les guinguettes, les jardins et les théâtres. Mais il s'intéresse plus largement aux scènes de convivialités et réunions de famille. La seconde exposition s'intéresse à un pan moins méconnu de l'oeuvre de Renoir : ses dessins. Une centaine de feuilles au fusain, au pastel, à l'encre ou à la sanguine dévoile son talent dans ce domaine.

