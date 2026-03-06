S'il reste l'auteur inoubliable d'Adolphe, Benjamin Constant (1767-1830), fut également un théoricien de la démocratie libérale, une figure clé du libéralisme politique au début du XIXe siècle. De la liberté, extrait de ses Principes de politique et d'autres écrits réunis dans l'édition de ses Ouvres politiques (établie par Charles Louandre chez Charpentiers et Cie, en 1874), est un plaidoyer ardent pour les libertés individuelles dans une société moderne. De ces Ouvres politiques, nous publions ici la quatrième partie, structurée originairement en cinq chapitres et dont nous n'avons retenu que les quatre premiers consacrés à la liberté individuelle, religieuse, à la liberté de la presse et à celle enfin, de l'industrie. Ces textes, écrits dans le climat post-révolutionnaire français, où les excès de la Terreur et les retours autoritaires menaçaient les acquis libéraux, défendent une conception de la liberté centrée sur l'individu opposée aux empiétements de l'Etat. A travers une argumentation rigoureuse, nourrie d'exemples historiques et philosophiques, Constant met en garde contre l'arbitraire du pouvoir et prône des garanties institutionnelles pour protéger les droits humains.