Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

De la Liberté

Benjamin Constant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
S'il reste l'auteur inoubliable d'Adolphe, Benjamin Constant (1767-1830), fut également un théoricien de la démocratie libérale, une figure clé du libéralisme politique au début du XIXe siècle. De la liberté, extrait de ses Principes de politique et d'autres écrits réunis dans l'édition de ses Ouvres politiques (établie par Charles Louandre chez Charpentiers et Cie, en 1874), est un plaidoyer ardent pour les libertés individuelles dans une société moderne. De ces Ouvres politiques, nous publions ici la quatrième partie, structurée originairement en cinq chapitres et dont nous n'avons retenu que les quatre premiers consacrés à la liberté individuelle, religieuse, à la liberté de la presse et à celle enfin, de l'industrie. Ces textes, écrits dans le climat post-révolutionnaire français, où les excès de la Terreur et les retours autoritaires menaçaient les acquis libéraux, défendent une conception de la liberté centrée sur l'individu opposée aux empiétements de l'Etat. A travers une argumentation rigoureuse, nourrie d'exemples historiques et philosophiques, Constant met en garde contre l'arbitraire du pouvoir et prône des garanties institutionnelles pour protéger les droits humains.

Par Benjamin Constant
Chez Editions Manucius

|

Auteur

Benjamin Constant

Editeur

Editions Manucius

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De la Liberté par Benjamin Constant

Commenter ce livre

 

De la Liberté

Benjamin Constant

Paru le 03/04/2026

128 pages

Editions Manucius

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782845788350
9782845788350
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.