Les Fiancés de l'ère Taisho Tome 1

Tokyo, 1921. ? Fuki, 24 ans, travaille comme domestique dans une grande demeure. Un jour, Yûgo, le fils de la famille Tachibana, revient à la capitale pour ses études. Alors que son précédent engagement a été rompu, Fuki est soudain demandée en mariage par le jeune homme sous prétexte qu'il doit trouver une épouse. C'est ainsi que commence une vie conjugale inattendue entre deux jeunes gens d'âges et de statuts bien différents, à une époque où le mariage était dicté par les conventions sociales.