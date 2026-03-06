Inscription
Les Fiancés de l'ère Taisho

Suzu Kayukawa

Tokyo, 1921. ? Fuki, 24 ans, travaille comme domestique dans une grande demeure. Un jour, Yûgo, le fils de la famille Tachibana, revient à la capitale pour ses études. Alors que son précédent engagement a été rompu, Fuki est soudain demandée en mariage par le jeune homme sous prétexte qu'il doit trouver une épouse. C'est ainsi que commence une vie conjugale inattendue entre deux jeunes gens d'âges et de statuts bien différents, à une époque où le mariage était dicté par les conventions sociales.

Par Suzu Kayukawa
Chez Vega-Dupuis

Auteur

Suzu Kayukawa

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

Les Fiancés de l'ère Taisho

Suzu Kayukawa

Paru le 06/03/2026

178 pages

Vega-Dupuis

12,50 €

9782808702096
