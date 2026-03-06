Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Starlight Tome 1

Florence Torta, Philippe Cardona

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cyrius est un jeune inventeur coincé sur une planète perdue au fin fond de la galaxie. Alors qu'il enchaîne les tentatives ratées d'évasion, il provoque le crash d'un vaisseau spatial et tombe sur une alien naufragée, Chantilly. Celle-ci est traquée par des pirates de l'espace, qui prennent aussi Cyrius pour cible. En effet, il est le dernier Terrien de l'univers, sa tête vaut donc très cher. C'est le début d'une quête dans les tréfonds de la planète, puis à travers la galaxie, pour retrouver des traces de l'humanité disparue. Après avoir accompagné Sobral dans son spin-off des Légendaires, Philippe Cardona laisse libre cours à son imaginaire foisonnant pour lancer une série dynamique à mi-chemin entre BD d'aventures et sh ? nen.

Par Florence Torta, Philippe Cardona
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Florence Torta, Philippe Cardona

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Starlight Tome 1 par Florence Torta, Philippe Cardona

Commenter ce livre

 

Starlight Tome 1

Florence Torta, Philippe Cardona

Paru le 06/03/2026

128 pages

Editions Dupuis

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808515351
9782808515351
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.