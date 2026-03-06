Starlight Tome 1

Cyrius est un jeune inventeur coincé sur une planète perdue au fin fond de la galaxie. Alors qu'il enchaîne les tentatives ratées d'évasion, il provoque le crash d'un vaisseau spatial et tombe sur une alien naufragée, Chantilly. Celle-ci est traquée par des pirates de l'espace, qui prennent aussi Cyrius pour cible. En effet, il est le dernier Terrien de l'univers, sa tête vaut donc très cher. C'est le début d'une quête dans les tréfonds de la planète, puis à travers la galaxie, pour retrouver des traces de l'humanité disparue. Après avoir accompagné Sobral dans son spin-off des Légendaires, Philippe Cardona laisse libre cours à son imaginaire foisonnant pour lancer une série dynamique à mi-chemin entre BD d'aventures et sh ? nen.