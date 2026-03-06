Des coeurs précaires

C' est un hiver comme un autre pour Alex, Morgan, la Teigne et leur bande. La petite ville des Corbières où ils traînent leurs inquiétudes, leurs bluffs et leurs espoirs se relève avec peine d'une pollution industrielle que chacun aimerait oublier. Pour ceux qui veulent partir comme pour ceux qui doivent rester, les perspectives sont rares et les rêves fragiles. Alors que la neige approche, que la jeunesse trompe son ennui entre deux missions d'intérim, l'usine recommence à cracher d'épaisses fumées et les animaux s'aventurent hors de la forêt. Quand Morgan tombe dans le coma, Alex sent qu'il est temps de lever le voile sur les mensonges de leurs aînés. Avec Jeanne, son amour de lycée retrouvé, il va devoir se confronter aux compromissions et aux histoires que se racontent, pour tenir le coup, les oubliés de la course au progrès, ceux qui n'ont jamais eu le choix. Un roman social plein de colère et de tendresse, sur une jeunesse désenchantée qui ne renonce pas à son désir de vivre.