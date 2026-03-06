Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Des coeurs précaires

Julien Bertrand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C' est un hiver comme un autre pour Alex, Morgan, la Teigne et leur bande. La petite ville des Corbières où ils traînent leurs inquiétudes, leurs bluffs et leurs espoirs se relève avec peine d'une pollution industrielle que chacun aimerait oublier. Pour ceux qui veulent partir comme pour ceux qui doivent rester, les perspectives sont rares et les rêves fragiles. Alors que la neige approche, que la jeunesse trompe son ennui entre deux missions d'intérim, l'usine recommence à cracher d'épaisses fumées et les animaux s'aventurent hors de la forêt. Quand Morgan tombe dans le coma, Alex sent qu'il est temps de lever le voile sur les mensonges de leurs aînés. Avec Jeanne, son amour de lycée retrouvé, il va devoir se confronter aux compromissions et aux histoires que se racontent, pour tenir le coup, les oubliés de la course au progrès, ceux qui n'ont jamais eu le choix. Un roman social plein de colère et de tendresse, sur une jeunesse désenchantée qui ne renonce pas à son désir de vivre.

Par Julien Bertrand
Chez Editions Fugue

|

Auteur

Julien Bertrand

Editeur

Editions Fugue

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Des coeurs précaires par Julien Bertrand

Commenter ce livre

 

Des coeurs précaires

Julien Bertrand

Paru le 06/03/2026

188 pages

Editions Fugue

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494062924
9782494062924
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.