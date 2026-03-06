Inscription
L'Increvable anarchisme

Vega louis Mercier

Pour Marianne Enckell, ce livre "ne vous fait pas ronfler de satisfaction nostalgique" et il est un "bouillonnant de vie, d'expérience accumulée, de tendresses et d'inquiétudes et, s'il déroute l'étranger, les familiers du mouvement anarchiste y trouvent entre les lignes, au-delà des références, un cheminement et une réflexion qui sont les leurs". Louis Mercier Vega (1914-1977) donne le meilleur de son expérience et de sa connaissance du mouvement libertaire international, notamment en Europe et en Amérique latine avec un livre ni dogmatique ni passéiste, mais ouvert à la complexité et riche d'une connaissance intime du sujet. Un classique de l'anarchisme qu'il devrait être depuis longtemps.

Par Vega louis Mercier
Chez Editions L'atinoir

|

Auteur

Vega louis Mercier

Editeur

Editions L'atinoir

Genre

Actualité politique

L'Increvable anarchisme

Vega louis Mercier

Paru le 03/04/2026

280 pages

Editions L'atinoir

14,00 €

9782491742836
© Notice établie par ORB
