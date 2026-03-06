L'Increvable anarchisme

Pour Marianne Enckell, ce livre "ne vous fait pas ronfler de satisfaction nostalgique" et il est un "bouillonnant de vie, d'expérience accumulée, de tendresses et d'inquiétudes et, s'il déroute l'étranger, les familiers du mouvement anarchiste y trouvent entre les lignes, au-delà des références, un cheminement et une réflexion qui sont les leurs". Louis Mercier Vega (1914-1977) donne le meilleur de son expérience et de sa connaissance du mouvement libertaire international, notamment en Europe et en Amérique latine avec un livre ni dogmatique ni passéiste, mais ouvert à la complexité et riche d'une connaissance intime du sujet. Un classique de l'anarchisme qu'il devrait être depuis longtemps.