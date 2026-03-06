Inscription
#Essais

Parmi les paysans d'Aragon

Augustin Souchy

Entre 1936 et 1937, Augustin Souchy traverse dix-sept villages d'Aragon qui, peu après le 19 juillet, ont commencé à vivre une expérience considérée comme impossible jusqu'alors : la mise en pratique du communisme libertaire et de la collectivisation. Dans la chronique qu'il en tire, il dresse un panorama de ses rencontres avec les habitants, de leurs défis, de leurs tentatives pour abolir l'exploitation de l'homme par l'homme et la propriété privée. Ce témoignage de première main nous donne à voir de façon extraordinairement vivante pourquoi et comment des individus opposés idéologiquement - socialistes, anarchistes ou individualistes - ont pu mettre à bas un système inégalitaire.

Par Augustin Souchy
Chez Smolny

|

Auteur

Augustin Souchy

Editeur

Smolny

Genre

Espagne

Parmi les paysans d'Aragon

Augustin Souchy trad. Charlotte Blanchard, Caïn Blanchard

Paru le 06/03/2026

224 pages

Smolny

10,00 €

9782490793525
© Notice établie par ORB
